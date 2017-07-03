‏جريح بتدهور شاحنة على اوتوستراد ⁧‫شكا‬⁩ باتجاه ⁧‫البترون‬⁩ 

‏جريح نتيجة تدهور شاحنة الى محاذاة اوتوستراد ⁧‫شكا‬⁩ باتجاه ⁧‫البترون‬⁩ و ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلة‏ أخبار قد تهمكطلّقها ليلة زفافهما في السعوديّة بسبب وقاحتهاعاجل: عملية طعن في نتانيا، وإطلاق النار على المنفذ البابا فرنسيس للرئيس عون: سأزور لبنان وأصلي دائما لهمقدمات نشرات الأخبار في تلفزيونات لبنان السبت 1/4/2017بريطانيا: ضبط 4 أشخاص للاشتباه بالإعداد لهجمات إرهابيةبوينغ: […] أقراء المزيد من المصدر