جريح نتيجة تدهور شاحنة الى محاذاة اوتوستراد شكا باتجاه البترون و حركة المرور كثيفة في المحلة أخبار قد تهمكطلّقها ليلة زفافهما في السعوديّة بسبب وقاحتهاعاجل: عملية طعن في نتانيا، وإطلاق النار على المنفذ البابا فرنسيس للرئيس عون: سأزور لبنان وأصلي دائما لهمقدمات نشرات الأخبار في تلفزيونات لبنان السبت 1/4/2017بريطانيا: ضبط 4 أشخاص للاشتباه بالإعداد لهجمات إرهابيةبوينغ: […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » جريح بتدهور شاحنة على اوتوستراد شكا باتجاه البترون
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