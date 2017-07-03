18 قتيلا باحتراق حافلة سياحية في جنوب ألمانيا

قضت النيران بالكامل على حافلة سياحية الإثنين في حادث سير بجنوب المانيا، أدى إلى مقتل 18 شخصا بعد أن حاصرتهم النيران وجرح 30 آخرين في أحد أسوأ حوادث السير في أوروبا في السنوات الأخيرة. وقالت شرطة مقاطعة بافاريا ونيابة هوف (جنوب غرب) في بيان مشترك، إن “ركاب الحافلة ال18 الذين اعتبروا في عداد المفقودين لقوا […] أقراء المزيد من المصدر