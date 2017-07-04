أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الثلاثاء 4 تموز 2017

النهار للمرة الأولى منذ سنوات تنخفض أسعار العقارات والمساحات المبنية بعدما كان التجار صبروا كثيراً في انتظار عودة الحركة الى الأسواق. قال نائب سابق إن أحد الوزراء يزور دمشق منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية اسبوعياً وينسق في الكثير من الأمور وأن الاتصالات غير مقطوعة. يجري التركيز على أن لا أرقام واضحة ومحددة لسلسلة الرتب والرواتب […] أقراء المزيد من المصدر