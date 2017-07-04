آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الثلاثاء 4 تموز 2017

أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الثلاثاء 4 تموز 2017

Posted by on July 4, 2017 0 Comment

النهار للمرة الأولى منذ سنوات تنخفض أسعار العقارات والمساحات المبنية بعدما كان التجار صبروا كثيراً في انتظار عودة الحركة الى الأسواق. قال نائب سابق إن أحد الوزراء يزور دمشق منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية اسبوعياً وينسق في الكثير من الأمور وأن الاتصالات غير مقطوعة. يجري التركيز على أن لا أرقام واضحة ومحددة لسلسلة الرتب والرواتب […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com