الأسد أمام وفد بطريركية الروم الكاثوليك: الشعب السوري افشل الحرب التكفيرية

التقى الرئيس السوري بشار الاسد اليوم وفد بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك برئاسة بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي. وقال الأسد: “ان الشعب السوري تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وايمانه بوطنه من افشال الحرب الارهابية التكفيرية التي يتعرض لها، والتي تهدف الى تفتيت البنية الاجتماعية المتجانسة والمتكاملة التي ميزت المجتمع السوري عبر قرون […] أقراء المزيد من المصدر