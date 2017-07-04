متحدث باسم الجيش الأميركي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى وليس صاروخا باليستيا عابرا للقارات أكدت الولايات المتحدة ان كوريا الشمالية أطلقت الثلاثاء صاروخا بالستيا متوسط المدى سقط في بحر اليابان. وقالت قيادة القوات الاميركية في المحيط الهادئ ان الصاروخ اطلق من البر وحلق لمدة 37 دقيقة قبل ان يسقط في بحر اليابان، مشددة […] أقراء المزيد من المصدر