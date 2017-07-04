العملية الأمنية التي نفذها الجيش اللبناني ستشمل مختلف التجمعات السورية

علمت “الديار” ان العملية الأمنية – العسكرية الاستباقية الناجحة التي نفذها الجيش اللبناني في جرود عرسال قبل أيام ضد المنظمات الإرهابية وتحديدا “داعش” و”جبهة النصرة”، لن تتوقف وستتوسع لتشمل مختلف التجمعات السورية على مساحة الاراضي اللبنانية، ولن تلتفت المؤسسة العسكرية “لاصوات النشاز” التي تحاول حماية الارهابيين الذي اثبتت التحقيقات الدامغة والموثقة، انهم يتخذون من مخيمات […] أقراء المزيد من المصدر