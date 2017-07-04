بإمكان كوريا الشمالية قصف ألاسكا 

قالت كوريا الشمالية أنها اختبرت أول صاروخ باليستي عابر القارات، ما يتناقض مع تأكيد مسؤولين أمريكيين ومن كوريا الجنوبية، الذين قالوا فى وقت سابق، إنها أطلقت، الثلاثاء، صاروخ متوسط المدى، بحسب ما أفادت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية. وكانت بيونج يانج قد أجرت من قبل عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، أكد منتقدوها أنها تجارب مقنعة لتكنولوجيا صواريخ […] أقراء المزيد من المصدر