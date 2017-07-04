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ترامب عن إطلاق بيونغيانع لصاروخ باليستي: صعب أن أعتقد أن كوريا الجنوبية و اليابان ستتحملان ذلك لمدة أطول

Posted by on July 4, 2017 0 Comment

ترامب عن إطلاق بيونغيانع لصاروخ باليستي: صعب أن أعتقد أن كوريا الجنوبية و اليابان ستتحملان ذلك لمدة أطول أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في […] أقراء المزيد من المصدر

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