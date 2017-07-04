آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » خفر السواحل الإسباني يعلن فقدان 49 مهاجراً

خفر السواحل الإسباني يعلن فقدان 49 مهاجراً

Posted by on July 4, 2017 0 Comment

أعلن خفر السواحل الإسباني اليوم الثلاثاء عن إنقاذ 3 مهاجرين إفريقيين وفقدان 49 آخرين كانوا على متن قارب متوجه إلى أوروبا من المغرب. وأوضح بيان أصدره خفر السواحل أن أفراده عثروا على المهاجرين الـ3، بينهم شابة، على متن قارب مطاطي كان قاب قوسين من الغرق، وتم نقلهم إلى ميناء ألمرية الإسبانية. وأكد البيان أن عمليات […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com