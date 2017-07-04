خفر السواحل الإسباني يعلن فقدان 49 مهاجراً

أعلن خفر السواحل الإسباني اليوم الثلاثاء عن إنقاذ 3 مهاجرين إفريقيين وفقدان 49 آخرين كانوا على متن قارب متوجه إلى أوروبا من المغرب. وأوضح بيان أصدره خفر السواحل أن أفراده عثروا على المهاجرين الـ3، بينهم شابة، على متن قارب مطاطي كان قاب قوسين من الغرق، وتم نقلهم إلى ميناء ألمرية الإسبانية. وأكد البيان أن عمليات […] أقراء المزيد من المصدر