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رويترز: مسلح يقتل شرطيا  ويصيب محاميا ويحتجز شخصا رهينة

Posted by on July 4, 2017 0 Comment

رويترز: مسلح يقتل شرطيا في محكمة بشمال غرب تركيا ويصيب محاميا ويحتجز شخصا رهينة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء […] أقراء المزيد من المصدر

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