سبب مقتل “براد بيت” العربي  “جماله الغربي”

نددت الرئاسة العراقية الثلاثاء، وفق موقع السومرية نيوز، بمقتل المواطن “كرار نوشي” من قبل مجهولين في “ظروف غامضة”، معتبرةً مقتله من جرائم شريعة الغاب، وإساءة لسمعة البلاد. وقالت الرئاسة العراقية في بيانها “ندين بشدة جريمة قتل المواطن كرار نوشي، طالب الفنون الجميلة، وذلك إثر اختطافه قبل يومين من قبل مجهولين، وتصفيته في ظروف غامضة”. وكانت […] أقراء المزيد من المصدر