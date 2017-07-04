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عاجل من مطار هيثرو: إخلاء مبنى الركاب 3 بعد انطلاق جرس إنذار 

Posted by on July 4, 2017 0 Comment

عاجل من مطار هيثرو: إخلاء مبنى الركاب 3 بعد انطلاق جرس إنذار الحرائق في واقعة يجري التعامل معها بشكل عاجل أخبار قد تهمكﺃﺧﻄﺮ 10 ﻓﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ عاجل: أثينا ترفض طلب تركيا تسليمها 3 انقلابيين أمريكا : أم و أب ينزعان عن طفلهما أجهزة التنفس الاصطناعياحباط محاولة تسلل في جرود جنتا البقاعيةتوقيف 3 اشخاص على حاجز […] أقراء المزيد من المصدر

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