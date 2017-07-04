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عاجل.. وزير الخارجية القطري: نرفض فرض وصاية علينا من قبل أي دولة

Posted by on July 4, 2017 0 Comment

عاجل.. وزير الخارجية القطري : نرفض فرض وصاية علينا من قبل أي دولة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي […] أقراء المزيد من المصدر

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