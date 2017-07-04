عمال الكهرباء: للاضراب غدا ووضع حد للمماطلة والتسويف

وطنية – أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، الإضراب غدا والتوقف عن العمل، وأبلغت جميع المسؤولين “أن صبرها قد نفذ بخصوص الأمور العالقة”. وكانت النقابة قد عقدت اجتماعا طارئا في مقر الإتحاد العمالي العام تداولت في خلاله بوضع الكهرباء وما “ستؤول اليه الأمور في ضوء العودة مجددا لإجراء تعديلات على القانون رقم 462/2002 […] أقراء المزيد من المصدر