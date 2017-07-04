“ناسا”: عودة مركبة شحن فضائية محملة بأطنان من العينات

أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، الاثنين، عن انفصال مركبة الشحن الفضائية “دراغون” عن محطة الفضاء الدولية، متجهة نحو الأرض، بعد أدائها المهمة الحادية عشرة، لإيصال البضائع إلى المحطة الدولية. وأوضحت الوكالة عبر موقعها الرسمي، أن مركبة الشحن الأمريكية “دراغون” التابعة لشركة “سبيس إكس”، وصلت يوم 5 يونيو/ حزيران الماضي، حاملة 6 آلاف […] أقراء المزيد من المصدر