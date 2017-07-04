آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » “ناسا”: عودة مركبة شحن فضائية محملة بأطنان من العينات

“ناسا”: عودة مركبة شحن فضائية محملة بأطنان من العينات

Posted by on July 4, 2017 0 Comment

أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، الاثنين، عن انفصال مركبة الشحن الفضائية “دراغون” عن محطة الفضاء الدولية، متجهة نحو الأرض، بعد أدائها المهمة الحادية عشرة، لإيصال البضائع إلى المحطة الدولية. وأوضحت الوكالة عبر موقعها الرسمي، أن مركبة الشحن الأمريكية “دراغون” التابعة لشركة “سبيس إكس”، وصلت يوم 5 يونيو/ حزيران الماضي، حاملة 6 آلاف […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com