وصول 200 مهاجر يهودي من أمريكا وكندا الى اسرائيل

وصل اليوم الثلاثاء، إلى اسرائيل، 200 مهاجر يهودي جديد من جنسيات مختلفة. وذكرت القناة العبرية السابعة، أن المهاجرين والبالغ عددهم 200 وصلوا إلى مطار بن غوريون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. يذكر، أن الهجرة من قارات العالم إلى اسرائيل تتصاعد بجهود تبذلها منظمة الهجرة اليهودية والجاليات واللوبي الصهيوني هناك لزيادة أعداد اليهود في “إسرائيل”. أخبار […] أقراء المزيد من المصدر