‏ارجاء محاكمة طارق يتيم بقضية جريمة قتل جورج الريف الى 11 الحالي للمرافعة أخبار قد تهمكالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةالداخلية السعودية: تم القبض في الشبكة الأولى على 12 متهماً منهم 7 سعوديين و3 سوريين بينهم امرأة ومتهمين آخرين (هندي وباكستانيجعجع لبري: لا أحب أن أدخل بجدل معككلينتون […] أقراء المزيد من المصدر