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‏اطلاق نار في عين الحلوة احتجاجا على توقيف سليمان السالم 

Posted by on July 4, 2017 0 Comment

‏اطلاق نار في حي صفوري في عين الحلوة احتجاجا من عائلة الفلسطيني سليمان السالم على توقيفه من قبل احد الاجهزة الامنية أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر […] أقراء المزيد من المصدر

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