‏مقتل ⁧‫شخص‬⁩ واصابة 6 باطلاق نار في تولوز ⁧‫بفرنسا‬⁩

‏مقتل ⁧‫شخص‬⁩ واصابة 6 آخرين باطلاق نار في تولوز ⁧‫بفرنسا‬⁩. ‏مقتل ⁧‫شخص‬⁩ واصابة 6 آخرين باطلاق نار في تولوز ⁧‫بفرنسا‬⁩ أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمبرجك اليوم و حظك الاثنين 5 يونيو 2017 توقعات الابراج ٥ حزيرانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن […] أقراء المزيد من المصدر