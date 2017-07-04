‏مقتل ⁧‫شخص‬⁩ واصابة 6 باطلاق نار في تولوز ⁧‫بفرنسا‬⁩

مقتل شخص واصابة 6 آخرين باطلاق نار في تولوز بفرنسا. مقتل شخص واصابة 6 آخرين باطلاق نار في تولوز بفرنسا أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمبرجك اليوم و حظك الاثنين 5 يونيو 2017 توقعات الابراج ٥ حزيرانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن […] أقراء المزيد من المصدر
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