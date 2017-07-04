‏⁧‫جريصاتي‬⁩: أدعو الجميل الى التوقف عن ⁧‫الشعبوية‬⁩ فالانتخابات بعيدة

‏⁧‫جريصاتي‬⁩ لـ”ام.تي.في.”: ليس صحيحاً ان السياسيين يعينون ⁧‫القضاة‬⁩ وأدعو الجميل الى التوقف عن ⁧‫الشعبوية‬⁩ فالانتخابات بعيدة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: […] أقراء المزيد من المصدر