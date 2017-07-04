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‏⁧‫ الجميّل‬⁩: هل يجب وضع اكياس رمل على الشبابيك عند صدور نتائج البكالوريا

Posted by on July 4, 2017 0 Comment

‏⁧‫سامي الجميّل‬⁩: اذا لم نأخذ تدابير كيف نوقف هذه الظاهرة هل يجب وضع اكياس رمل على الشبابيك عند صدور نتائج البكالوريا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر […] أقراء المزيد من المصدر

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