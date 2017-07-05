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أردوغان: ستظل علاقتنا مع قطر قوية وإذا ما طلبت منا سحب القاعدة العسكرية سنفعل

Posted by on July 5, 2017 0 Comment

أردوغان: ستظل علاقتنا مع قطر قوية وإذا ما طلبت منا سحب القاعدة العسكرية سنفعل أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين عاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو […] أقراء المزيد من المصدر

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