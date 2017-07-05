أكثر من 26 قتيلا فى تبادل لإطلاق النار بشمال المكسيك

قال متحدث باسم مكتب المدعى العام المكسيكى، إن ما لا يقل عن 26 شخصا قتلوا فى تبادل لإطلاق النار بولاية تشيواوا الحدودية الشمالية فى وقت مبكر اليوم الأربعاء. وقال المتحدث فيلكس جونزاليس لرويترز، إن الاشتباكات التى وقعت قرب منطقة لاس فاراس الريفية شملت مجموعتين مسلحتين وإن عدد القتلى قد يرتفع. قال متحدث باسم مكتب المدعى […] أقراء المزيد من المصدر