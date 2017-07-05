اتهام « » باختطاف أطفال لإرسالهم للفضاء

اتهم العميل السري الأمريكي السابق روبرت ديفيد ستيل، خلال ظهوره في برنامج إذاعي يبث على 118 محطة في الولايات المتحدة، وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا» باختطاف أطفال ونقلهم إلى المريخ في رحلة دامت 20 عاماً ليتم استغلالهم هناك. وأيده مقدم البرنامج ألكس جونز قائلاً: أعلم أن 90% من مهام “ناسا» سرية، أخبرني بذلك مصدر مسؤول. ونفت […] أقراء المزيد من المصدر