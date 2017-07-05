آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » انفجار ضخم بسبب تسرب نفطي شمال إنجلترا

انفجار ضخم بسبب تسرب نفطي شمال إنجلترا

Posted by on July 5, 2017 0 Comment

التقطت كاميرات مراقبة لحظة تعرض كوخ يقع في حديقة منزلية غرب يوركشير في شمال إنجلترا لانفجار، ضخم. وأدى الانفجار الناجم عن تسرب لمواد نفطية، حسب ما قالت أجهزة الإطفاء والإنقاذ، لاقتلاع سقف الكوخ دون وقوع إصابات. وأوضحت المصادر نفسها أن شرارة نارية طالت المواد التي تسربت من مستوعب نفطي في الكوخ أدت إلى الانفجار. التقطت […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com