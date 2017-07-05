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ا ف ب: مقتل مسلم من اقلية الروهينغا واصابة ستة آخرين بجروح ضربا بايدي حشد من البوذيين في بورما

Posted by on July 5, 2017 0 Comment

ا ف ب: مقتل مسلم من اقلية الروهينغا واصابة ستة آخرين بجروح ضربا بايدي حشد من البوذيين في بورما أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة […] أقراء المزيد من المصدر

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