تدخل عنيف من موظفي أمن ضد لاجئ في مترو برلين يدفعه للانتحار.. شاهد كيف تفاعلت فتيات مع الموقف؟

تداولت صفحات لمواطني دول المغرب العربي في أوروبا على موقع فيسبوك، منذ يوم الإثنين 3 يوليو/تموز، على نطاق واسع، فيديو قيل إنه يظهر لاجئاً ركب قطار مترو في برلين دون أن يشتري تذكرة، وهو يتعرض للتثبيت بعنف على الأرض من قبل عنصر أمن تابع لشركة المواصلات. وتبدو عدة فتيات واقفات إلى جانب موظفي أمن يعملون […] أقراء المزيد من المصدر