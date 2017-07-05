«جهادية» حاليا و«مغنية روك» سابقا .. تريد العودة لموطنها «بريطانيا»

تداول عدد كبير من النشاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أنباء عن رغبة “سالي جونز»، مغنية “البانك روك» التي أصبحت أول مسؤولة تجنيد في “تنظيم الدولة»، في العودة إلى بريطانيا موطنها، وذلك في الوقت الذي تعرض فيه التنظيم للعديد من الخسائر. وكانت المطربة السابقة قد تزوجت من “جهادي» قُتِل لاحقًا وذهبت مع ابنها إلى الرقة […] أقراء المزيد من المصدر