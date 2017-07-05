عاجل: مقتل وإصابة 3 جنود أمريكيين جراء هجوم جنوبي أفغانستان أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهعاجل: مسلح يفتح النار فى ملهى ليلى فى كانساس سيتى في أمريكا وأنباء عن وقوع 3 إصاباتروسيا تطلق القناص الآلي لأول […] أقراء المزيد من المصدر