قوى الامن أقفلت مدخل صيدا الوسطاني بسبب ملاحقة مطلوب

صيدا – افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان عناصر قوى الامن الداخلي قطعت طريق مدخل صيدا الوسطاني من جهة دوار مرجان بسبب ملاحقة مطلوب. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ […] أقراء المزيد من المصدر