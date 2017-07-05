مذيعة مصرية تصف دول الحصار بـ”داعمة الإرهاب”

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمذيعة نشرة فضائية أون لايف المصرية عندما نقلت المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين فضلا عن مصر لبحث الخطوة المقبلة في التعامل مع قطر الذي لم يسفر عن أية قرارات. وقالت المذيعة في النشرة: “نعرض لكم لقطات للدول الأربع الداعمة للإرهاب ثم أكدت قولها الدول الأربع الداعمة للإرهاب”. […] أقراء المزيد من المصدر