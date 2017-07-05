آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » مذيعة مصرية تصف دول الحصار بـ”داعمة الإرهاب”

مذيعة مصرية تصف دول الحصار بـ”داعمة الإرهاب”

Posted by on July 5, 2017 0 Comment

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمذيعة نشرة فضائية أون لايف المصرية عندما نقلت المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين فضلا عن مصر لبحث الخطوة المقبلة في التعامل مع قطر الذي لم يسفر عن أية قرارات. وقالت المذيعة في النشرة: “نعرض لكم لقطات للدول الأربع الداعمة للإرهاب ثم أكدت قولها الدول الأربع الداعمة للإرهاب”. […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com