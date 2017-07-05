‏نجاة أبو خالد ⁧‫التلي‬⁩ بعد استهدافه بلغم أرضي‬⁩ في عرسال 

‏نجاة المسؤول في “فتح الشام” أبو خالد ⁧‫التلي‬⁩ بعد استهدافه بلغم أرضي في محيط ⁧‫الملاهي‬⁩ في عرسال (LBCI) أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في […] أقراء المزيد من المصدر