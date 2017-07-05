‏نجاة أبو خالد ⁧‫التلي‬⁩ بعد استهدافه بلغم أرضي‬⁩ في عرسال 

نجاة المسؤول في “فتح الشام” أبو خالد التلي بعد استهدافه بلغم أرضي في محيط الملاهي في عرسال (LBCI) أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في […] أقراء المزيد من المصدر
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