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‏نجاة أبو خالد ⁧‫التلي‬⁩ بعد استهدافه بلغم أرضي‬⁩ في عرسال 

Posted by on July 5, 2017 0 Comment

‏نجاة المسؤول في “فتح الشام” أبو خالد ⁧‫التلي‬⁩ بعد استهدافه بلغم أرضي في محيط ⁧‫الملاهي‬⁩ في عرسال (LBCI) أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في […] أقراء المزيد من المصدر

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