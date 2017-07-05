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‏⁧‫المرصد السوري‬⁩: تعزيزات عسكرية اميركية ضخمة تعبر الحدود العراقية السورية 

Posted by on July 5, 2017 0 Comment

‏⁧‫المرصد السوري‬⁩: تعزيزات عسكرية اميركية ضخمة تعبر الحدود العراقية السورية في طريقها الى محيط ⁧‫الرقة‬⁩ للمشاركة في الأعمال العسكرية أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة […] أقراء المزيد من المصدر

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