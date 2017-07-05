المرصد السوري: تعزيزات عسكرية اميركية ضخمة تعبر الحدود العراقية السورية في طريقها الى محيط الرقة للمشاركة في الأعمال العسكرية أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة […] أقراء المزيد من المصدر
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