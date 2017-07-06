أمريكية تقتل زوجها وأطفالها الأربعة في جورجيا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم العثور على جثث رجل وأطفاله الأربعة في منزل بولاية جورجيا. وأفادت شرطة مقاطعة جوينيت، بأنه “تم القبض على امرأة حددت الشرطة هويتها على أنها أم الأطفال وزوجة الرجل”، مشيرة إلى أنه “تم نقل طفل خامس للزوجين إلى مستشفى مصاباً بجروح خطيرة”. ووصلت الشرطة إلى المنزل الكائن في منطقة […] أقراء المزيد من المصدر