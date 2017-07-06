القبض على افراد من “داعش” في مدينة مشهد الإيرانية

قال نائب المدعي العام في مدينة مشهد، حسن حيدر، الخميس 6 يوليو، إن القوات الأمنية الإيرانية ألقت القبض على 21 عنصراً من جماعة “داعش” في مدينة مشهد الإيرانية. وتابع حيدر في تصريح صحفي للإذاعة والتلفزيون الإيرانيين “ألقي القبض على 21 إرهابياً من جماعة داعش بمدينة مشهد، في عدة عمليات أمنية كللت بالنجاح”. وأضاف ” بعض […] أقراء المزيد من المصدر