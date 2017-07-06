آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » تأخر اقلاع طائرة الشرق الاوسط من جدة الى بيروت ١٢ ساعة والركاب ينتظرون في المطار

تأخر اقلاع طائرة الشرق الاوسط من جدة الى بيروت ١٢ ساعة والركاب ينتظرون في المطار

Posted by on July 6, 2017 0 Comment

تأخر اقلاع طائرة الشرق الاوسط من جدة الى بيروت ١٢ ساعة والركاب ينتظرون في المطار أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلبدنا نحاسب: القوى الامنية اعتقلت 17 […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com