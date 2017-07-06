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زلزال يضررب ولاية مونتانا الأمريكية بقوة 5.8 درجة

Posted by on July 6, 2017 0 Comment

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الخميس 6 يوليو إن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز منطقة تقع على بعد تسعة كيلومترات جنوب شرقي لينكولن بولاية مونتانا على عمق بسيط بلغ 4.3 كيلومتر. زلزال بقوة 5.8 درجة يهز شرق ولاية مونتانا الأمريكية.قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الخميس 6 يوليو إن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز منطقة تقع […] أقراء المزيد من المصدر

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