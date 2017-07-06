صور القاعدة العسكرية الأمريكية الجديدة بسوريا 

قام الصحفي الألماني جوليان روبكي بنشر صور على حسابه على “تويتر” للقاعدة الجوية العسكرية التي بنتها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم قوات “المعارضة السورية”. وأشار روبكي إلى أن الولايات المتحدة أعلنت، في وقت سابق، بناء قاعدة عسكرية جوية في شمال سوريا؛ لضمان دعم قوات “سوريا الديمقراطية”. وكتب روبكي على الصور: “أمر مثير للإعجاب. الجيش الأمريكي بنى […] أقراء المزيد من المصدر