عاجل: ضبط شاحنة مواد خطرة قرب قاعدة جوية أمريكية

قالت شرطة ولاية ماساتشوستس الأمريكية، إنها تحقق فى شاحنة مثيرة للريبة جرى إيقافها عند أبواب قاعدة “هانسكوم” التابعة لسلاح الجو، بعدما أظهر فحص أولى علامات على وجود مادة خطرة محتملة فى داخلها. ونقلت فضائية “سكاى نيوز” عن مسؤولين فى القاعدة العسكرية، أنهم أخلوا أجزاء من القاعدة ولم يجر الإبلاغ عن مصابين. وهرع فريق من فرق […] أقراء المزيد من المصدر