 غياب الملك سلمان عن قمة العشرين في بيان سعودي رسمي

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس رسمياً، غياب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية غداً الجمعة، تحت عنوان “نحو بناء عالم متواصل”، وتستمر يومين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، سيرأس وفد المملكة نيابة عن […] أقراء المزيد من المصدر