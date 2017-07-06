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‏زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب غرب تاكلوبان في الفيلبين

Posted by on July 6, 2017 0 Comment

‏زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب غرب تاكلوبان في الفيلبين أخبار قد تهمكعاجل: 7 قتلى بينهم أطفال ونساء في قصف لقوات النظام السوري على درعا البلدالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةفيديو.. أمريكا تفرج عن مقطع فيديو لتجارب نووية سرية قبل 50 سنةهل تبحث عن فتاة […] أقراء المزيد من المصدر

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