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‏محفوض: لا نريد سلسلة تضعنا بوجه الشعب، ويكفي صفقة الاتصالات وصفقة البواخر

Posted by on July 6, 2017 0 Comment

‏محفوض: لا نريد سلسلة تضعنا بوجه الشعب اللبناني، بل نريد ان تموّل من وقف الهدر والفساد، يكفي صفقة الاتصالات وصفقة البواخر أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر […] أقراء المزيد من المصدر

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