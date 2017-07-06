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‏وهاب: المطران نصار تلميذ للمسيح و يقول الحق في وجه السلاطين 

Posted by on July 6, 2017 0 Comment

‏وهاب عبر تويتر: المطران الياس نصار تلميذ حقيقي للسيد المسيح وهو الذي يقول كلمة الحق في وجه السلاطين الجائره أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة […] أقراء المزيد من المصدر

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