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‏⁧‫كنعان‬⁩: هناك متأخرات للمدارس المجانية منذ ٤ سنوات 

Posted by on July 6, 2017 0 Comment

‏⁧‫كنعان‬⁩ بعد اجتماع لجنة المال: هناك متأخرات للمدارس المجانية منذ ٤ سنوات وننتظر تقريرا مفصلا حول المدارس والطلاب والتأخير الحاصل أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم […] أقراء المزيد من المصدر

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