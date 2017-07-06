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AUB استضافت الملتقى الأول لتجمع تمام في لبنان: لبناء فهم واستراتيجيات الإصلاحات المدرسية الفعالة

Posted by on July 6, 2017 0 Comment

وطنية – أقامت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الملتقى الأول لتجمع “تمام” (التطوير المستند إلى المدرسة) في لبنان، على مدى ثلاثة أيام في حرم الجامعة، ضم مؤسسات تربوية، وذلك بهدف القيام بسلسلة من ورش العمل والعروض وتقديم فرصة لتعزيز التواصل بينهم. ويسعى المشروع، الممول بمنحة لمدة خمس سنوات من قبل مؤسسة لور، إلى العمل […] أقراء المزيد من المصدر

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