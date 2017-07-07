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أمريكا تكشف قاعدة إماراتية في جزيرة ميون

Posted by on July 7, 2017 0 Comment

قال مصدر يمني مسؤول إن دولة الإمارات حولت جزيرة ميون الواقعة في قلب باب المندب إلى قاعدة عسكرية دون علم الحكومة اليمنية الشرعية. وأضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ”عربي21″ أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بهذه الخطوة الإماراتية في الجزيرة اليمنية التي تبلغ مساحتها 13 كيلومترا مربعا. وأشار إلى أن […] أقراء المزيد من المصدر

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