 أمير قطر السابق مصاب بكسر فى الساق.. ومغردون: ذنب العرب

نشر جوعان بن حمد، صورة لوالده حمد بن خليفة آل ثانى، مشيرا إلى إصابته بكسر فى الساق، مما يتطلب تدخل جراحى. وأثار الحادث تعليقات العديد من المغردين فى الوطن العربى، الذين قالوا أن الحادث يعتبر ذنب لما اقترفه النظام القطرى فى حق الملايين من أبناء الشعوب العربية خلال الفترة الماضية. وكتب جوعان بن حمد، عبر […] أقراء المزيد من المصدر