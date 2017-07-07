الطيران السوري يستهدف جبهة النصرة في في جرود عرسال

الطيران السوري يستهدف في هذه الاثناء تحركات ومواقع جبهة النصرة في منطقة وادي الخيل في جرود عرسال. أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرقتيل صدما تحت جسر الغازية باتجاه صيداالديار : حرب على مواقع التواصل بين الاشتراكي والتيار الوطني انعكست على الجبل اتصالات وبيانات للتهدئة واجراءات امنية ترافق حشود […] أقراء المزيد من المصدر