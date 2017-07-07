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حقيقة دعوة الكنيسة القبطية للمسيحيين العاملين فى قطر بالعودة

Posted by on July 7, 2017 0 Comment

أكدت الكنيسة القبطية أن الأخبار التى تم تداولها على بعض المواقع الإلكترونية وتنسب لها دعوتها للمسيحيين العاملين فى قطر بالعودة لمصر كاذبة تماما. وأكدت الكنيسة القبطية أنه لم يحدث أن صرح أى مصدر كنسى بذلك وأن الأمر يعود لحرية كل شخص ولم تتكفل الكنيسة برعاية العائدين. أكدت الكنيسة القبطية أن الأخبار التى تم تداولها على […] أقراء المزيد من المصدر

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