حقيقة دعوة الكنيسة القبطية للمسيحيين العاملين فى قطر بالعودة

أكدت الكنيسة القبطية أن الأخبار التى تم تداولها على بعض المواقع الإلكترونية وتنسب لها دعوتها للمسيحيين العاملين فى قطر بالعودة لمصر كاذبة تماما. وأكدت الكنيسة القبطية أنه لم يحدث أن صرح أى مصدر كنسى بذلك وأن الأمر يعود لحرية كل شخص ولم تتكفل الكنيسة برعاية العائدين. أكدت الكنيسة القبطية أن الأخبار التى تم تداولها على […] أقراء المزيد من المصدر