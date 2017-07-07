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رابطة التعليم الأساسي الرسمي للهيئات الإقتصادية: سنبقى الصوت المطالب ب سلسلة الرتب والرواتب

Posted by on July 7, 2017 0 Comment

اعتبرت رابطة التعليم الأساسي الرسمي في بيان أن بعض مسؤولي الهيئات الإقتصادية دأبوا على التهجم وترداد الأكاذيب والأباطيل، بحق المعلمين والموظفين وكل أصحاب الدخل الحلال والمحدود، وهؤلاء المسؤولين هم ممن لم يؤثر عنهم أنهم علماء اقتصاد او اجتماع او ادارة، بقدر ماهم وارثين لثروات يعلم الله كيف نمت، ومتملقين لأصحاب القرار طمعا بوزارة او نيابة”. […] أقراء المزيد من المصدر

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